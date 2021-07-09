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Псаки рассказала, что именно Байден думает о личной дипломатии с Путиным

Псаки рассказала, что именно Байден думает о личной дипломатии с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге озвучила точку зрения американского президента на диалог с Россией и ее лидером.

Она уточнила, что Байден "верит в личную дипломатию, когда она возможна", пишет ТАСС.

По словам Псаки, президент США осознает, что "необходимость в продолжении диалога и взаимодействия" с Россией будет и после встречи в Женеве.

Представитель Белого дома также сообщила, что переговоры РФ и США по кибербезопасности пройдут на следующей неделе, как и планировалось ранее.

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Вестник Кавказа

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