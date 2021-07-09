В Дагестан из сирийских лагерей вернулись тринадцать детей

Сегодня в Дагестан вернулись 13 российских детей в возрасте от 2 до 17 лет, вывезенных из сирийских лагерей 3 июля, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова.

"Все они переданы законным представителям - опекунам и попечителям из числа ближайших кровных родственников. До этого они проходили полное медицинское обследование в Москве, все дети относительно здоровы, серьезных проблем не выявлено. Все они сейчас дома, кроме одной семьи, которая еще в пути", - цитирует омбудсмена "Это Кавказ".

Дальнейшую помощь спасенным детям окажут уже в республике - за каждым из них будут закреплены психолог, социальный педагог, врач, представитель правоохранительных органов и духовенства.

Напомним, 3 июля самолет Министерства обороны РФ доставил из Сирии в Россию группу из 23 детей из Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии, Ставрополья. а также Самарской и Тюменской областей.

