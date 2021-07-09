Россия поставит Ливану антикоронавирусную вакцину

Ливан рассчитывает на поставку в скором времени российской вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи, заявил спецпредставитель премьер-министра страны Жорж Шаабан.

"Премьер-министр Ливана Саад Харири направлял российскому руководству просьбу о помощи в вопросе вакцины, нам было обещано, что она поступит в ближайшее время", - рассказал Шаабан, заранее поблагодарив Россию, передает "Интерфакс".

В Ливане сейчас уже есть вакцина "Спутник V", она была поставлена на коммерческой основе, - добавил спецпредставитель ливанского премьера, не уточнив точные объемы партии поставленной и запрашиваемой к поставке российской вакцины.