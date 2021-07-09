Путин и Байден провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Белого дома.

В нем говорится, что стороны дали высокую оценку совместной работе, реализованной их командами после саммита США и России в Женеве и приведшей к единодушному принятию Совбезом ООН резолюции по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии.

В Белом доме также заявили, что Байден поднял тему кибератак против США и других стран, якобы осуществляемых преступниками, базирующимися в России. Он призвал Путина принять меры по пресечению их "деятельности" и подчеркнул свое намерение продолжать борьбу с киберугрозами, указав, что Америка предпримет все необходимые меры для защиты народа и критически важной инфраструктуры от кибернападений.

Факт беседы президентов подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Да", - цитирует его ответ на вопрос, действительно ли главы государств провели телефонные переговоры, ТАСС.