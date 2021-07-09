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Камнепад в Безенгийском ущелье КБР настиг троих туристов

Камнепад в Безенгийском ущелье КБР настиг троих туристов

Сегодня вечером под камнепад в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии попала группа туристов, пострадали три человека, - сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Тургруппа попала под камнепад во время стоянки на высоте 3500 м, сейчас спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России транспортируют пострадавших с различными травмами в альплагерь "Безенги", - передает "Интерфакс".

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Вестник Кавказа

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