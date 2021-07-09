Теперь официально: правительство продлило карантин в Армении

Карантин по коронавирусу в Армении продлен еще на полгода, соответствующее решение издало правительство Армении.

Согласно документу, карантин продлевается до 20 декабря текущего года, передает Sputnik Армения.

В нем также уточняется, что продление ограничений связано с распространением новых штаммов коронавируса, его цель - предотвратить их проникновение в Армению.

В документе указывается, что эпидситуация в Армении на сегодня стабильна, за последние две недели наблюдается снижение уровня заболеваемости, а доля позитивных тестов достигает 3,6%, что, по критериям Евросоюза, относит Армению в "желтую зону".

Правительство допускает, что в ходе продолжительного мониторинга эпидситуации Миндзрав может разработать предложения по санитарным мерам, смягчению либо ужесточению ограничений.