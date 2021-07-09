Главы МИД РФ и Узбекистана обеспокоены "деградацией ситуации в Афганистане"

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

"Выражена обеспокоенность деградацией ситуации в Афганистане. Рассмотрены дополнительные меры по укреплению стабильности и безопасности в Центральной Азии", - пояснили в министерстве.

Кроме того, Лавров и Камилов отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия и обсудили подготовку к ряду совместных мероприятий, в том числе к министериалу стран ШОС в Душанбе 13-14 июля и конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в столице Узбекистана 15-16 июля.