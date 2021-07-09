В курортном Геленджике пылает деревянная крыша кафе

Сегодня вечером в курортном Геленджике на площади 800 кв м вспыхнула деревянная кровля кафе, спасатели провели эвакуацию из соседнего здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В одноэтажном деревянном здании на улице Советской в Геленджике произошло загорание кровли. В 18:36 мск пожар локализован на площади 800 кв м, предварительно погибших и пострадавших нет. Из соседнего здания было эвакуировано 100 человек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Тушением пожара занимаются 63 огнеборца и 21 единица техники, - говорится в сообщении.