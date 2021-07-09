Селяне-эстеты украли павлина в Казахстане (ФОТО)

Жители Алматинской области украли павлина, о необычном преступлении сообщил начальник регионального департамента полиции Серик Кудебаев.

Птица пропала у 37-летнего жителя поселка Талдыбулак Талгарского района, разводящего их в качестве хобби. Украденного питомца он оценил в 200 тыс тенге.

За несколько часов правоохранители установили двух подозреваемых, в доме одного из которых и нашелся пропавший павлин.

"Подозреваемые оказались жителями соседнего Карасайского района 29 и 35 лет. Оба уверяют, что, увидев на проселочной дороге гуляющих павлинов, поймали одну из птиц и вывезли на своей автомашине ГАЗель", - цитирует Кудебаева Sputnik Казахстан.

Идет досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК РК (Кража).

ДЧС Алматинской области