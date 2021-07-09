Государство поддержит шелководов в Узбекистане

Шелководы Узбекистана получат субсидии от государства, такое сообщение распространил Минюст Руз.

Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиеев.

В нем говорится, что на каждый килограмм выращиваемого ежегодно кокона тутового шелкопряда с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года можно будет получить из республиканского бюджета 5 тыс сумов.

Кроме того, в два раза уменьшится плата за воду, используемую для орошения тутовых деревьев, уточняет Sputnik Узбекистан.