У СПЧ появились вопросы к новому законопроекту по мигрантам

У Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) есть вопросы к разработанному законопроекту МВД, предусматривающему изменения в миграционных правилах, - сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Коллеги сейчас тщательно анализируют этот законопроект… Есть довольно много таких вопросов, которые требуют тщательного изучения и консультаций с МВД и с теми, кто готовил законопроект, потому что может оказаться, что естественные права мигрантов будут ущемлены", - рассказал он, передает ТАСС.

В случае просроченного срока оплаты патента или даже в случае простого сбоя в системе обновления сведений о платежах мигрант может лишаться прав и, соответственно, подвергаться депортации, и важно соблюдать процедуры таким образом, чтобы минимизировать, исключить неправомерные действия со стороны правоохранителей, - отметил правозащитник.

СПЧ планирует на следующей неделе подготовить документ по законопроекту МВД о миграции, чтобы взаимодействовать с исполнительной властью и соответствующими институтами, и дать свои предложения, - добавил он.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", МВД России подготовило законопроект, авторы которого предлагают отказаться от разрешения на временное проживание, введя три миграционных режима пребывания в России для иностранцев, а также ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан.