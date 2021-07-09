Фосфорные боеприпасы армянских оккупантов обнаружены в Джебраильском районе (ФОТО)

Фосфорные боеприпасы найдены на бывшем складе армянских оккупантов в освобожденном Джебраильском районе. Такое сообщение опубликовано в Twitter Агентства Азербайджана по разминированию.

В нем говорится, что на основании обращения Госпогранслужбы с 3 июля ведутся работы по очистке действовавшего при оккупантах склада боеприпасов на территории Джебраильского района.

В результате было найдено 157 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 1185 снарядов различного калибра, пять килограммов тротила, а также 17 фосфорных снарядов для 82-миллиметрового миномета.