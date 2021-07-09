На Дону в станице Калининской тушат пылающую школу

В ростовской станице Калининской в Цимлянском районе горит здание школы, площадь пожара по предварительным оценкам составляет 300 кв м, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В 17:00 мск поступило сообщение о пожаре в здании школы в станице Калининской Цимлянского района по адресу ул. Центральная 66, здание размером 10 на 30 м, деревянное, обложено кирпичом. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В момент возгорания занятия в школе не проводились, эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет.

В тушении огня задействованы 45 человек и 14 единиц техники, - говорится в сообщении.