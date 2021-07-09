Талибы захватили еще один погранпереход с Ираном - СМИ

Боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан" сегодня захватили еще один пункт перехода на границе с Ираном, - сообщило информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные источники.

Речь идет о погранпереходе Абу Наср Фарахи в провинции Фарах, - передает ТАСС.

Иранская сторона сообщает, что контролирует обстановку на афганской границе, но не комментирует заявления талибов.

Напомним, сегодня утром талибы заявили о захвате города Ислам-Кала в провинции Герат - главного пограничного пункта на шоссе, которое связывает Иран и Афганистан и по которому идет основной поток грузов, однако правительство Афганистана опровергло это заявление.