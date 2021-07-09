Часть Алматы осталась без света

Жители ряда районов Алматы остались без света из-за аварии, детали ЧП рассказали в пресс-службе АО "Алатау жарык компаниясы" (АЖК).

Оказалось, что неполадки связаны не с городскими сетями, а с высоковольтными магистральными линиями КЕGОС, идущими с севера на юг.

"В 17:39 (14:39 мск) 9 июля, в результате аварийного отключения транзитной линии 500 кВ "Север-Юг" АО "KEGOC" (подстанция "Алма-500", поселок Узынагаш) произошло срабатывание системы противоаварийной автоматики САОН (Система автоматического отключения нагрузки) на 44 подстанциях города", - цитирует сообщение АЖК Sputnik Казахстан.

В результате частично были лишились света жители Алатауского, Бостандыкского, Жетысуского, Медеуского, Наурызбайского и Турксибского районов Алматы.

В 18:17 (15:17 мск) транзитная линия 500 кВ снова была включена, началось планомерное подключение потребителей, и в 18:40 (15:40 мск) удалось восстановить работу 25 из 44 подстанций. Ликвидация последствий ЧП продолжается.