Десять причин побывать в Карачаево-Черкесии

Отдых в Карачаево-Черкесии удивителен в любое время года. КЧР - одна из самых маленьких республик России - по площади она занимает 78 место (14277 кв. км.), но уникальность ее в том, что 80% территории находится в горах Северо-Западного Кавказа. Кто бывал в кавказских горах, хорошо знает, что здесь чуть ли не на каждом шагу можно встретить или природный, или исторический памятник, или просто необыкновенный по красоте пейзаж.

Чем больше территории приходится на горы, тем больше в этом регионе уникальных мест. Возможно, поэтому подавляющее большинство причин для посещения КЧР надо искать в ее горной части.

Первая причина связана с уникальными горными пейзажами, который можно наблюдать с Домбайской поляны. Добравшись до нее можно увидеть белоснежные горные вершины, ледники и зеленые хвойные леса. Это плато, образованное тремя ущельями: Аманауза, Домбай - Ульгена и Алибека. Здесь построен современный туристический центр, состоящий из отелей, нескольких канатных дорог, горнолыжных трасс. Домбайская поляна - курорт круглогодичный, на котором летом хороши горные походы, солнечные ванны, прогулки, сопровождаемые ароматом горных трав и ледниковым ветерком, зимой здесь раздолье для любителей горных лыж.

Еще одна уникальная площадка, чтобы полюбоваться необыкновенно живописным пейзажем, находится в более труднодоступном месте - на Скалистом хребте расположено Плато Бермамыт, которое можно назвать второй причиной для приезда в КЧР. Оно находится на высоте 2591 м, путь к нему нелегок, но удовольствия путешественник получает большое: плато считается лучшей смотровой площадкой, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус и окрестные заснеженные хребты.

Третья причина расположена примерно на такой же высоте - Тебердинский заповедник и его живописные 180 озер. Их максимальная глубина - около 50 м. Почти все они возникли в результате таяния ледников. Есть среди озер труднодоступные, но наиболее красивыми признаны Бадукские озера - каскад из трех горных водоемов на реке Бадук (1990 м над уровнем моря). Возраст тебердинских озер - от 200 до 1000 лет, но одну из них - Каракель - гораздо больше.

По данным ученых, оно появилось в результате отступления Тебердинского ледника примерно 10 тыс. лет назад. Реки в окрестности озер образуют многочисленные водопады и пороги, создавая неповторимый колорит заповеднику, наполненный журчанием воды и сосновой свежестью. Тебердинский заповедник имеет статус природоохранного, научно-исследовательского и эколого-просветительского учреждения федерального значения. В 1994 году заповеднику вручен Диплом Совета Европы I степени. В 1997 году заповедник получил статус биосферного с включением в мировую сеть биосферных резерватов.

В этих местах проложена Военно-Сухумская дорога - четвертая причина для посещения республики. Дорога была построена в 1903 году, соединив нынешний Черкесск и абхазский Сухум. С 1946 года ВСД перестали использовать как автомобильную, но по ней в советские времена туристы добирались комбинированным способом (пешком и на автомобилях) на черноморское побережье Абхазии. Длина дороги – 337 км. Вдоль нее расположено большое количество древних крепостей и храмов.

Пятая причина - древние христианские храмы в горах. Их пять: Ильинский, Троицкий и Георгиевский в Нижнем Архызе, Георгиевский на горе Шоана и Знаменский близ аула Сенты на реке Теберде. Это все, что дошло до нас с аланской эпохи на Кавказе. Христианство на северных склонах Кавказского хребта распространялось с первых веков после Рождества Христова. Расцвет христианства пришелся благодаря аланам на IX – XIII вв. В Архызском ущелье сохранилась наскальная икона Христа, датируемая IX веком. Размеры изображения - 80 на 140 см. Посмотреть на это чудо круглый год едут паломники. К наскальной иконе нужно добираться от Архыза, путь составляет 25 км.

Архыз сам по себе считается уникальным местом в КЧР, потому шестая причина заключается в его посещении. Здесь построены одноименный поселок в Зеленчукском районе и популярный горнолыжный курорт в бассейне реки Большой Зеленчук. Со дна большой горной котловины величественно смотрятся символы Архыза - горы Пшиш (3790 м.) и София (3637 м.). Известность Архыз получил еще в советское время, став излюбленным местом для горнолыжников любой подготовки. На курорте сооружены горнолыжные трассы различного уровня сложности.

В бассейне реки Теберда находится еще один популярный горнолыжный курорт - Домбай. Он раскинулся на Домбайской поляне. Если не удалось приехать покататься на лыжных трассах в холодное время суток, домбайские отели ждут вас и летом: здесь можно заняться пешим туризмом, катанием на горном велосипеде. Многие при этом проживают в палатках. Домбай - седьмая причина для приезда в КЧР.

В долине реки Большой Зеленчук, в Нижнем Архызе, расположен самый крупный в Евразии оптический телескоп с диаметром зеркала 6 метров, а на окраине станицы Зеленчукской сооружен кольцевой радиотелескоп РАТАН-600. Это Специальная астрофизическая обсерватория РАН России с открытым доступом - восьмая причина. Здесь даже можно понаблюдать за Вселенной в ночное время.

Покидая горную часть республики, необходимо полюбоваться еще одним историко-природным памятником: Рим-Горой. Это гора-останец высотой 1 049 метра с плато. В древние времена на ней располагалась крепость, а под горой построили город для купцов, которые останавливались в нем на отдых со своими караванами. Здесь проходил один из многочисленных маршрутов Великого Шелкового пути. Сохранились фрагменты древнего поселения: каменные хранилища для зерна и воды, лестницы, ведущие на гору, очертания кварталов. Рим-Гору можно считать девятой причиной.

Карачаево-Черкесия многонациональна. Треть ее жителей русские, поэтому в регионе сильны казачьи традиции. Чтобы увидеть, как сегодня казаки мирно сосуществуют с карачаевцами, черкесами, абазинами и др. этносами республики необходимо побывать в станице Зеленчукской с населением почти 20 тысяч человек. Это десятая причина.

Зеленчукская основана в 1859 году как часть Кавказской линии для защиты российских коммуникаций, населения, использовалась при обеспечении действий русских войск в ходе Кавказской войны XIX века. Расцвета станица достигла в советский период своей истории, когда были построены многие социально - культурные объекты, появились многоквартирные дома. В постсоветский период Зеленчукская стала местом размещения штаба Зеленчукского районного казачьего общества Баталпашинского отдела Кубанского войскового казачьего общества. Станица входит в число наиболее крупных сельских населенных пунктов в России.