Подмосковные пчелы пьянеют от жары

Из-за установившейся жары пчелы могут в буквальном смысле слова опьянеть, такое сообщение распространила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

"В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить", - цитирует его РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что пчела, попробовавшая подкисший нектар, ведет себя почти так же, как захмелевший человек: ее болтает в разные стороны во время полета.