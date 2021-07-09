ЕС не торопится ревакцинировать своих граждан

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) нет достаточного количества данных, на основании которых можно однозначно сказать о необходимости ревакцинации от коронавируса, - говорится в ответе фармрегулятора на соответствующий запрос германского агентства DPA.

"На данный момент слишком рано говорить о том, потребуется ли и в какие сроки введение бустерной (третьей) дозы вакцин против коронавируса", - отмечается в заявлении, передает ТАСС.

У фармрегулятора нет достаточной информации по кампаниям по вакцинации, а также результатов исследований о продолжительности иммунной защиты у полностью привитых лиц, а последние данные демонстрируют, что иммунные сыворотки, полученные вскоре после введения второй дозы вакцины BNT162b2, обладают высокими титрами антител против штамма "дельта".

Введение третьей дозы препарата "приведет к повышению этих титров антител подобно тому, как бустерная доза действует в случае с бета-вариантом", - полагают в консорциуме.