Лифт для маломобильных туристов заработал на "Эльбрусе"

Первый лифт для маломобильных туристов появился на курорте "Эльбрус", об этом сообщается на сайте главы Кабардино-Балкарии.

"Теперь гости курорта с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане "серебряного возраста", проходящие восстановление от болезней, мамы с колясками и беременные смогут комфортно подняться от поляны Азау до перрона первой очереди канатных дорог", - поясняется в сообщении.

Появление особого лифта станет лишь первым этапом в обеспечении комфортной безбарьерной среды, затем планируется построить лифты на станции "Кругозор" и "Мир", они также обеспечат доступ к канаткам и различным сервисам. По графику работы должны быть завершены в следующем году.

Генеральный директор АО "КСК" Хасан Тимижев заявил, что, когда все лифты начнут действовать, маломобильные граждане смогут передвигаться по территории курорта самостоятельно, а в случае им будет готов помочь персонал. По его словам, дальнейшее строительство инфраструктуры также будет вестись с учетом формирования доступной среды для безбарьерного туризма.