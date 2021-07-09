Европейская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Европейская экономика восстановится быстрее, чем ожидалось ранее: активность в первом квартале года превысила ожидания, а улучшение ситуации в области здравоохранения привело к более стремительному ослаблению ограничений по борьбе с пандемией во втором квартале.

Eurasia Review отмечает, что согласно промежуточному экономическому прогнозу на лето 2021 года, экономика ЕС и еврозоны вырастет на 4,8% в этом году и на 4,5% в 2022 году. По сравнению с предыдущим весенним прогнозом, темпы роста на 2021 год значительно выше в ЕС (+0,6 п.п.) и зоне евро (+0,5 п.п.), в то время как для 2022 года они не намного выше для обоих (+0,1 п. п.). Согласно прогнозам, реальный ВВП вернется к докризисному уровню в последнем квартале 2021 года как в ЕС, так и в зоне евро, для которой это на три месяца раньше, чем прогнозировалось в весеннем отчете.

Ожидается, что рост будет усилен за счет ряда факторов. Во-первых, активность в первом квартале года превзошла ожидания. Во-вторых, эффективная стратегия сдерживания коронавируса и прогресс в вакцинации привели к сокращению числа новых инфекций и госпитализаций, что, в свою очередь, позволило государствам-членам ЕС восстановить экономику в следующем квартале, а это пошло на пользу предприятиям сферы услуг.

Оптимистичные результаты опросов среди потребителей и предприятий, а также мобильность отслеживания данных свидетельствуют о том, что уже происходит резкий рост частного потребления. Кроме того, есть свидетельства возрождения туристической активности внутри ЕС, которая должна получить дополнительную выгоду от вступления в силу нового цифрового ковид-сертификата в ЕС с 1 июля. Ожидается, что в совокупности эти факторы перевешивают негативное влияние временной нехватки производственных ресурсов и роста затрат на отдельные сферы производственного сектора.

Скорее всего, частное потребление и инвестиции станут основными движущими силами роста, поддерживаемые занятостью, которая будет увеличиваться в тандеме с экономической активностью. Значительный рост основных торговых партнеров ЕС должен пойти на пользу экспорту европейских товаров, в то время как сфера услуг будет страдать от сохраняющихся ограничений для международного туризма.

Фонд восстановления и устойчивости (ФВУ) также должен внести значительный вклад в рост. Ожидается, что общее финансирование, генерируемое ФВУ, составит примерно 1,2% от реального ВВП ЕС, который был в 2019 году. Предполагаемый импульс роста останется примерно тем же, что и в предыдущем прогнозе, поскольку данные Плана восстановления и устойчивости, официально представленного в последние месяцы, в целом подтверждают оценку, сделанную весной.

Темпы инфляции немного выше, но они замедлятся в 2022 году. Прогноз инфляции в этом и следующем году также был пересмотрен в сторону повышения. Ожидается, что рост цен на энергоносители и промышленные товары, уязвимые из-за ограничений производственных мощностей и нехватки некоторых компонентов и сырья, а также высокий спрос как внутри блока, так и за рубежом, окажут повышательное давление на потребительские цены в текущем году. В 2022 году это давление будет постепенно уменьшаться по мере устранения производственных ограничений и уменьшения разницы между спросом и предложением. Соответственно, инфляция в ЕС в настоящее время прогнозируется на уровне в среднем 2,2% в этом году (+0,3 п.п. по сравнению с весенним прогнозом) и 1,6% в 2022 году (+0,1 п.п.). В зоне евро инфляция прогнозируется в среднем на уровне 1,9% в 2021 году (+ 0,2 п.п.) и 1,4% в 2022 году (+0,1 п.п.).

Неопределенность и риски, связанные с перспективами роста, высоки, но в целом остаются сбалансированными. Угрозы, связанные с появлением и распространением новых вариантов COVID-19, подчеркивают важность дальнейшего ускорения кампаний вакцинации. Экономические риски связаны, в частности, с реакцией домохозяйств и компаний на изменения ограничений. Инфляция может оказаться выше прогнозируемой, если ограничения предложения будут более устойчивыми, а ценовое давление сильнее скажется на потребительских ценах.