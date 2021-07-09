Житель Ессентуков открыл на даче оружейный цех (ВИДЕО)

Полицейские задержали мужчину, причастного к незаконному обороту оружия и боеприпасов, на Ставрополье, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО.

В нем говорится, что оперативникам стало известно: на одной из дач, расположенных в пригороде Ессентуков, местный житель создал цех по ремонту и переделке гражданского оружия в боевое.

В результате обыска стражи порядка нашли и изъяли 19 ружей, 25 стволов гладкоствольных ружей, 22 единицы пневматического оружия, более 40 патронов нескольких калибров, порядка 10 видов холодного оружия и 30 ударно-спусковых механизмов, а также шесть оптических прицелов.

Против хозяина цеха открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Кроме того, по результатам исследования изъятого оружия будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.