Список антироссийских санкций США пополнился тремя компаниями

В санкционный список США попали еще три российские компании и три россиянина якобы "за вовлеченность в деятельность, противоречащую национальной безопасности Соединенных Штатов", - свидетельствуют данные базы Федерального реестра.

В списке американского Минторга фигурируют ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант", а также Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова, - передает "Интерфакс".

Ограничения для этих компаний в США вступают в силу 12 июля.

Как полагают за океаном, российские компании и лица "пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона". Так, по мнению Минторга США, российские компании "участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ", - говорится в сообщении.