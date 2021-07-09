В КЧР пообещали до вечера восстановить размытый водой переезд

Автомобильный переезд, из-за которого минувшей ночью эвакуировали 45 туристов, восстановят к концу дня, - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Дал поручение уже сегодня восстановить автопроезд по поврежденному переезду с привлечением дорожных служб. А со следующей недели приступим к восстановлению моста", - написал глава региона.

Сейчас размытый ливнем автомобильный переезд к Аланскому городищу восстанавливают, дорожные службы.

Напомним, накануне вечером в результате сильных ливневых дождей была повреждения автомобильная переправа через реку Подорванка, и 45 человек не смогли покинуть территорию комплекса. Для всех туристов было организовано питание, им нашли места в гостиницах, помогли с транспортом. Часть группы была доставлена в гостиницу в поселке Домбай, другая часть была направлена в поселок Псебай Краснодарского края.