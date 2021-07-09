Круглый стол "Дагестанские диаспоры за рубежом" прошел в Дагестане

В Миннац Дагестана состоялся круглый стол на тему "Дагестанские диаспоры за рубежом: сила народной дипломатии", сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие глава министерства Энрик Муслимов, деятели народной дипломатии, спорта, культуры, науки, а также члены дагестанских диаспор, духовенства России и Беларуси, общественные деятели и эксперты.

"Дагестан — это самая многонациональная республика – более 120 народностей проживает здесь, большинство из которых коренные. И мы можем похвастаться тем, что при этом в нашей республике нет ни одного межнационального конфликта. И в этом направлении мы активно работаем и с нашими представителями в других субъектах страны и за рубежом", – отметил глава ведомства Энрик Муслимов.