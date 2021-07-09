Парламент Грузии проведет внеочередное заседание в понедельник

В понедельник, 12 июля, парламент Грузии соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя парламента Георгий Вольский.

По его словам, на нем состоится обсуждение изменений, вносимых в постановление парламента от 22 февраля 2019 года об утверждении Кодекса этики парламента.

"В составе совета по этике парламента должны объединиться представители не только фракций, но и политических групп", - сообщил Вольский

Он отметил, что на внеочередном заседании депутаты проголосуют за проект постановления парламента об отчете Народного защитника о положении с правами и свободами человека в Грузии в 2020 году, передает "Грузия Online".