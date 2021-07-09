Грузия получит в дар от Румынии 10 тыс доз вакцины
Посол Румынии в Грузии Разван Ротунду сообщил, что по просьбе Тбилиси страна передаст в дар партию вакцины от коронавируса AstaZeneсa.
"Вчера правительство Румынии утвердило решение, и десять тысяч доз AstaZeneсa скоро будут доставлены в Тбилиси. Осталось только согласовать вопрос между министрами здравоохранения двух стран, и Румыния со своей стороны обеспечит транспортировку вакцин в Грузию", - пояснил посол, пишет Sputnik Грузия.
Он отметил, что если Грузия в будущем снова обратится с аналогичной просьбой, то Румыния снова поможет.
Ранее Румыния уже передала в дар вакцину Украине и Молдове.
Грузией уже получила партии вакцин от Эстонии, Латвии, Израиля, Китая, США и Польши.
Вестник Кавказа
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