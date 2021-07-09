Эпидемиолог рассказал о необычном симптоме нового штамма коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса COVID-19.

По его словам, у каждого третьего пациента с дельта-штаммом заболевание сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), передает РИА Новости.

"А вот как раз индийский штамм наглядно показал, что... входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому дельта-вирус...", - сказал Горелов в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлено 5 733 218 случаев заражения.