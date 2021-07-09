Капитан сборной России по футболу отреагировал на увольнение Черчесова с поста главного тренера

Капитан сборной России по футболу, нападающий петербургского "Зенита" и Артем Дзюба обратился к Станиславу Черчесову, уволенному с поста главного тренера национальной команды.

"Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность", - написал 32-летний форвард на своей странице в Instagram.

Он также пожелал наставнику всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, сборная Россия набрала на Евро-2020 три очка и заняла последнее место в группе. Российская команда победила Финляндию (1:0) и потерпела два разгромных поражения (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании). Накануне Российский футбольный союз (РФС) уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной.