Представители дипкорпуса приехали в освобожденную Шушу

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в пятницу прибыли в Шушу.

В составе делегации послы зарубежных стран, военные атташе, главы представительств международных организаций. Иностранные дипломаты посетят в Шуше ряд исторических и религиозно-архитектурных памятников, мечети Саатлы, Юхары Гевхар-ага, Ашагы Гевхар-ага, дворец Панахали хана, церковь Казанчи и другие места.

Визит организован по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее дипломаты посетили освобожденный Физулинский район.