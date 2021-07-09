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Тело туриста из России обнаружили в Абхазии

Тело туриста из России обнаружили в Абхазии

Спасатели нашли тело еще одного российского туриста, пропавшего во время шторма в акватории Гагры, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

"В акватории города Гагра обнаружено тело гражданина РФ Ростислава Петрова, приехавшего на отдых из Ставропольского края и утонувшего 5 июля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что тело гражданина России доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Посольство России в республике призвало российских туристов воздержаться от походов на море во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание запрещено.

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Вестник Кавказа

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