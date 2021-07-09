Кафе и рестораны Ростовской области введут систему COVID-free в июле

С конца июля посещение кафе и ресторанов Ростовской области необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о наличии антител или свежий отрицательный ПЦР-тест.

"Граждане должны понимать, что они должны будут (при посещении общепита) либо подтвердить сертификатом прохождение вакцинации, сверив ее с удостоверением личности, либо (предоставить) ряд документов, которые будут обязательны, в случае если не вакцинированы, – наличие антител либо ПЦР не позднее трех дней", - рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что QR-коды в регионе, скорее всего, вводиться не будет, планируется использовать "существующие ресурсы в виде приложения, которое уже есть практически у всех, - "Стоп ковид".