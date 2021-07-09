Врач рассказала о самых вредных продуктах для детей

Профессор, директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева назвала продукты, которые могут вызвать проблемы со здоровьем у ребенка.

По ее словам, в число таких продуктов входят колбасы, сосиски, копчености и куры-гриль. "Детям до 4 лет категорически нельзя употреблять в пищу такие мясные блюда, так как они содержат повышенное количество красителей, эмульгаторов, консервантов, солей",- поделилась специалист.

Она также заявила, что не стоит кормить детей полуфабрикатами, готовыми блюдами из магазина, поскольку в них много солей, искусственных добавок, а также практически отсутствует белок. Также стоит исключить из рациона ребенка консервы, соленья и специи - они задерживают воду в организме, что негативно сказывается на работе почек.

Кроме того, Одинаева призвала не давать детям газированные напитки и пакетированные соки, лучше отдать предпочтение натуральным домашним морсам, компотам, свежевыжатым сокам или простой воде. Она пояснила, что в газировке много сахара, а газы негативно воздействуют на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). "Пакетированные соки допустимы в детском рационе только после 3-х лет в разбавленном состоянии 1:1", - уточнила специалист.

Она обратила внимание на то, что на ЖКТ негативно воздействуют искусственные ароматизаторы, красители, растительные жиры многократного использования - канцерогены в больших количествах, содержащиеся в фаст-фуде, сухариках и чипсах. Cпециалист посоветовала исключить грибы из-за высокого риска отравления, а также любую рыбу без термической обработки, поскольку она может содержать паразитов.

Помимо этого, Одинаева сообщила, что детям до 3 лет противопоказано мороженое из-за большого содержания загустителей, консервантов, искусственных ароматизаторов.