Россия оставит мигрантов без временного разрешения на проживание

МВД России подготовило законопроект, который отменит временное разрешение на проживание для мигрантов.

Документ об изменении правил пребывания мигрантов в России размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, планируется ввести три миграционных режима пребывания иностранцев в России: краткосрочное пребывание - не более 90 дней в течение календарного года; долгосрочное - более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание; режим постоянного бессрочного проживания.

Все мигранты в России будут обязаны получать единый документ с электронным носителем - ID-карту. Этот документ будет оформляться сроком на десять лет с последующей заменой.

Для оформления ID-карты иностранец должен будет сфотографироваться, пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, включая проверку на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года.