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Россия оставит мигрантов без временного разрешения на проживание

Россия оставит мигрантов без временного разрешения на проживание

МВД России подготовило законопроект, который отменит временное разрешение на проживание для мигрантов.

Документ об изменении правил пребывания мигрантов в России размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, планируется ввести три миграционных режима пребывания иностранцев в России: краткосрочное пребывание - не более 90 дней в течение календарного года; долгосрочное - более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание; режим постоянного бессрочного проживания.

Все мигранты в России будут обязаны получать единый документ с электронным носителем - ID-карту. Этот документ будет оформляться сроком на десять лет с последующей заменой.

Для оформления ID-карты иностранец должен будет сфотографироваться, пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, включая проверку на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года.

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Вестник Кавказа

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