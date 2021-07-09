Уроженец Дагестана стал чемпионом мира по борьбе среди глухих

Спортсмен из Дагестана Исмаил Насрулаев стал золотым призером мирового первенства по греко-римской борьбе среди глухонемых.

Международный турнир проходили в Стамбуле. В составе российской сборной Насрулаев выступал в весовой категории до 67 кг.

Борец провел четыре поединка, взяв вверх над соперниками из Азербайджана, Казахстана, Ирана и Турции, сообщает РИА Дагестан.

Стоит подчеркнуть, что Насруллаев представит Россию на Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году.