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Уроженец Дагестана стал чемпионом мира по борьбе среди глухих

Уроженец Дагестана стал чемпионом мира по борьбе среди глухих

Спортсмен из Дагестана Исмаил Насрулаев стал золотым призером мирового первенства по греко-римской борьбе среди глухонемых.

Международный турнир проходили в Стамбуле. В составе российской сборной Насрулаев выступал в весовой категории до 67 кг.

Борец провел четыре поединка, взяв вверх над соперниками из Азербайджана, Казахстана, Ирана и Турции, сообщает РИА Дагестан.

Стоит подчеркнуть, что Насруллаев представит Россию на Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году.

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Вестник Кавказа

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