Пенсионерка убила 42-летнего внука в Казахстане

В Шымкенте будут судить 80-летнюю женщину за убийство собственного внука, пишет информационный портал Inbusiness.kz.

Проживающая в дачном поселке "Кайнар булак" пенсионерка забила спящего внука кувалдой до смерти. Инцидент произошел 7 мая, после того как родственники вместе распивали спиртное. Отмечается, что 42-летний мужчина поднимал руку на бабушку, между ними часто случались скандалы.

Женщина сама вызвала полицию после убийства и дала признательные показания.

Судебное разбирательство по делу состоится 16 июля.