В Дагестане сообщили об ускорении темпов вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса ускорились среди жителей Дагестана. Об этом сообщил вице-премьер региона Мурад Казиев на заседании Оперштаба.

Он отметил, что всего в республику поставлено более 190 тыс доз вакцины. На 6 июля остаток составлял около 34 тыс доз.

По данным регионального Минздрава, в Дагестане стремительно возросло число госпитализированных, а также больных, которые находятся на амбулатурном лечении.