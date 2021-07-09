Шри-Ланка отменила карантин для привитых "Спутником V"

Шри-Ланка меняет ограничения для российских туристов, тем, кто привился "Спутником V", отныне не нужно проходить карантин.

"Правительство Шри-Ланки смягчило условия въезда для туристов, привитых от коронавируса, в том числе российским "Спутником V". В среду, 7 июля, Минздрав Шри-Ланки выпустил новый набор руководств по въезду прибывающих из-за рубежа. Вакцинированным иностранным туристам больше не придется проходить обязательный 14-дневный карантин", - сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Все туристы на Шри-Ланке по-прежнему могут останавливаться только в отелях уровня 1 (сертификат Safe & Secure), куда закрыт доступ местным отдыхающим.

"Бронирование отеля понадобится при подаче заявления на онлайн-визу", - напомнили в АТОР.