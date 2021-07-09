Инфоповод. Карты минных полей Карабаха. Заседание ОПЕК+. Евро 2020. Каннский кинофестиваль
«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о передаче Арменией карт минных полей Зангиланского и Физулинского районов Азербайджану, причинах, которые мешают участникам сделки ОПЕК+ договориться, итогах полуфинальных матчей на Чемпионате Европы по футболу и открытии Каннского кинофестиваля-2021.
Читайте на нашем сайте о передаче Арменией крат минных полей Азербайджану:
https://vestikavkaza.ru/news/igor-korotcenko-posrednicestvo-rossijskih-mirotvorcev-aktiviziruet-mirnyj-dialog-baku-i-erevana.html
https://vestikavkaza.ru/news/gulnara-mamedzade-rossia-prodolzaet-ostavatsa-klucevym-moderatorom-situacii-na-uznom-kavkaze.html
Читайте на нашем сайте о Евро-2020:
Вестник Кавказа
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