В России вакцинированы от коронавируса почти 30 млн человек

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что почти 30 млн россиян уже получили первую дозу вакцины от коронавируса.

"В целом, по стране, с учетом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам", - заявил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Ранее часть российских регионов, включая Москву и Подмосковье, ввели обязательную вакцинации части граждан.