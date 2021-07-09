В поликлиниках Москвы снова можно привиться вакциной "Ковивак"

В Москве снова стала доступна для прививки от коронавируса COVID-19 в Москве вакцина "Ковивак" центра им. Чумакова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра столицы.

"Ковивак". <...> Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи", - сказано в сообщении.

Привиться можно в столичных пунктах вакцинации от коронавируса, расположенных в детской поликлинике №99 (филиал 4, ул. Академика Комарова), №94 (ул. Вишневая дом 20, корпус 2), №143 (ул. Авиаконструктора Миля дом 5, корпус 1), №7 (ул. Молдагуловой, 5A) и №42 (ул. Голубинская, дом 23, корпус 2).

Ранее сообщалось, что вакцина "Ковивак" временно закончилась в прививочных пунктах Москвы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлено 5 733 218 случаев заражения.