Марио Фернандес может завершить выступление в сборной России по футболу
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес допустил, что может завершить карьеру в национальной команде.
"Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС", - приводит слова Фернандеса Sports.ru.
Он подчеркнул, что вероятность завершения карьеры в национальной команде есть.
Бразилец Марио Фернандес с 2017 года провел за российскую сборную 32 матча.
Вестник Кавказа
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