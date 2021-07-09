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Марио Фернандес может завершить выступление в сборной России по футболу

Марио Фернандес может завершить выступление в сборной России по футболу

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес допустил, что может завершить карьеру в национальной команде.

"Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС", - приводит слова Фернандеса Sports.ru.

Он подчеркнул, что вероятность завершения карьеры в национальной команде есть.

Бразилец Марио Фернандес с 2017 года провел за российскую сборную 32 матча.

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