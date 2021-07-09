Путевки в Египет значительно подешевеют с открытием чартеров из России

В ближайшие дни из России снова начнут летать чартерные рейсы на курорты Египта, это сделает туры в страну привлекательными и доступными.

"Стоимость туров с авиаперелетом на чартерных рейсах, по данным TEZ Tour, будет стартовать ориентировочно от 33 тыс руб. за человека при двухместном размещении на семь ночей/восемь дней с проживанием в отеле "четыре звезды" и питанием "все включено". Это на 9 тыс дешевле, чем тур на базе регулярных рейсов", - сообщили в АТОР.

В компании "Интурист" ожидают, что отдохнуть вдвоем можно будет за 50 тыс рублей. Такой будет стоимость семидневного тура в отель "три звезды", питание "все включено". Чартеры сделают поездку на 7 тыс дешевле.

В сети турагентств "Розовый слон" считают, что у Египта не будет конкурентов по цене в период с ноября по май.

"После запуска чартеров стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас", - считают в Российском союзе туристов.