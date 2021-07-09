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BioNTech и Pfizer разработали вакцину от штамма "дельта"

BioNTech и Pfizer разработали вакцину от штамма &quot;дельта&quot;

Германская компания BioNTech совместно с американским партнером Pfizer создали специальную вакцину от нового коронавирусного штамма "дельта", сообщает газета "Шпигель" со ссылкой на заявление компаний.

"Компании разработают обновленную версию вакцины BioNTech - Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против дельта-варианта", - цитирует издание заявление компаний.

Уточняется, что первая партия мРНК-препарата для проведения испытаний произведена на заводе BioNTech в немецком Майнце.

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