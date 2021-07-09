Лавров допустил вступление России в афганскую войну

Россия не будет вмешиваться в военные действия в Афганистане до тех пор, пока они будут продолжаться на территории республики, однако в Москве обеспокоены возможностью перехода боев между официальными властями и запрещенной в России террористической организацией "Талибан" в Центральную Азию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

Он также подчеркнул, что в России обеспокоены возможным "переливом" конфликта за пределы Афганистана.

Лавров также отметил необходимость выполнения договоренностей США и "Талибана". По его словам, Москвы выступает за выполнение этих договоренностей.

"При посредничестве США были намечены шаги по нормализации обстановки, по завязыванию политического процесса, достижение договоренности о переходном периоде, и затем уже об окончательных параметрах того, как Афганистан будет жить дальше", - заключил он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, Росси в обозримой перспективе не придется участвовать в каких-либо боевых действиях на территории Афганистана. "Основная угроза и для России, и для соседей Афганистана состоит не во вторжении "Талибана" в Узбекистан и Таджикистан, а в беженцах. "Талибан" решает сейчас приоритетную задачу консолидировать в своих руках власть в Афганистане, планов экспансии у него нет", - прежде всего указал он.

"Поскольку этот процесс будет явно конфликтным, он породит волны беженцев и переселенцев, которые отправятся в Узбекистан и Таджикистан, а из них и далее на север. С этими волнами центрально-азиатским государствам будет довольно сложно справиться и с социально-экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения безопасности и предотвращения радикализации как в собственном обществе, так и в сообществах беженцев. Это основной вызов стабильности в регионе в связи с событиями в Афганистане, и он носит не исключительно военный характер, но также гуманитарный и социальный", - подчеркнул Михаил Ремизов.

В связи с этим ни малейших оснований для участия в афганской войне у России нет. "Если мы хотим укреплять рубежи безопасности на этом направлении, нам нужно вести разговор с постсоветскими государствами Центральной Азии о расширении военного присутствия, о возвращении, может быть, пограничников и о каких-либо новых формах взаимодействия в военной сфере. При желании укрепить рубежи обороны на этом направлении возможно, там есть большой резерв для дополнительных действий. И это, очевидно, более актуально, чем геополитическое вмешательство, пусть даже точечное, в Афганистане", - пояснил эксперт.