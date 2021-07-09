В Петербурге коронавирус обманул статистику и совершил "дагестанский отскок"

Согласно официальной статистике, в Санкт-Петербурге осталось 711 больных коронавирусом, при этом занятыми остаются 10 тыс коек, выделенных для ковидных пациентов.

В северной столице с начала пандемии выявлено 485 943 случая заболевания коронавирусом, выздоровели уже 467 942 пациентов, умерли 17 290. Число активных случаев - 711, гласит сайт стопкоронавирус.рф. Там же указано, что за минувшие сутки выявлен 1951 новый случай заболевания в городе.

При этом в комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что на сегодняшний день в городе развернуто 11,5 тыс коек для пациентов с COVID-19, из которых заняты 90%.

По мнению аналитика Алексея Куприянова, в Петербурге наблюдается "дагестанский отскок", статистический эффект впервые замеченный в прошлом году в Дагестане. "Когда внезапно количество официально зарегистрированных случаев коронавируса начинает так сильно отставать от числа выздоравливающих, в результате получилось, что за день заболевает гораздо меньше людей, чем выздоравливает и умирает. Может дойти до того, что (в официальной статистике) активных новых случаев вообще не останется", -пояснил он, пишет "Доктор Питер".