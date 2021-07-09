Макгрегор усомнился в уровне соперников, которых победил Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовсокго чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор прокомментировал завершение карьеры бывшего чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

"Хабиб убежал. Где он сейчас? Почему его нет здесь? Он закончил? Я не удивлен, отъел жирные бока, он убежал, поджав хвост, как крыса", – отметил ирландский спортсмен.

Макгрегор также подверг критике Нурмагомедова за выбор соперников. "Он выступал на шоу, которые организовывал его отец. Бил там нулевых парней с рекордом 2-8 и дошел до 20-0", – пояснил боец.

"Да, в UFC у него была серия из трех хороших боев, но кого он бил до этого? Теперь же он просто сбежал", – цитирует Конора ESPN.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.