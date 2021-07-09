Гарибашвили официально закрыл миссию Грузии в Афганистане

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили поблагодарил грузинских военных, которые принимали участие в миссии в Афганистане.

Премьер-министр Грузии и президент страны Саломе Зурабишвили приняли участие в торжественной церемонии завершения миссии, которая прошла на базе второй пехотной бригады в Сенаки.

Гарибашвили отметил, что Грузия "готова быть поставщиком безопасности и бороться за глобальный мир", сообщает "Спутник-Грузия".

Президент страны Саломе Зурабишвили напомнила о 32 грузинских военных, погибших во время миссии в Афганистане.

"32 военнослужащих Сил обороны Грузии отдали свои жизни ради международной безопасности. Мы преклоняемся перед их памятью", – заявила она.

Отмечается, что в рамках завершения операции отличившихся солдат наградили боевыми медалями и именным оружием.