Германия продолжает переговоры с США по "Северному потоку-2"

Германия и США продолжают переговоры по урегулированию разногласий вокруг проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" продолжаются. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Был обмен мнениями между советниками [канцлера ФРГ и президента США], эти переговоры продолжаются", - цитирует его ТАСС.

Зайберт также сообщил, что Германия всегда согласовывала с партнерами с партнерами в ЕС, но также с США и в "семерке" то, что касается работы в рамках минского процесса и нормандского формата. "Мы находимся по этому вопросу в тесном контакте с нашими партнерами и за пределами ЕС - с Великобританией и США", - заключил представитель кабмина ФРГ.