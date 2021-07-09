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В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности

В Москве из-за жары объявлен &quot;оранжевый&quot; уровень опасности

Гидрометцентр России объявил на субботу в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Погода опасна. Очень высокая температура - выше 30 градусов. Период предупреждения - 10:00 10 июля до 20:00 10 июля", - предупреждают синоптики.

В Московской области до воскресного утра действует "желтый" уровень опасности из-за жары выше 30 градусов.

Отметим, что жара в столичном регионе сопровождается крайне высоким атмосферным давлением.

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Вестник Кавказа

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