В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности
Гидрометцентр России объявил на субботу в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности.
"Погода опасна. Очень высокая температура - выше 30 градусов. Период предупреждения - 10:00 10 июля до 20:00 10 июля", - предупреждают синоптики.
В Московской области до воскресного утра действует "желтый" уровень опасности из-за жары выше 30 градусов.
Отметим, что жара в столичном регионе сопровождается крайне высоким атмосферным давлением.
Вестник Кавказа
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