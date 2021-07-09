Власти Москвы сообщили о стабильно сложной ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице стабилизировалась.

"Мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя мы видим определенные тенденции", - цитирует градоначальника ТАСС.

Он также сообщил, что в Москве ежедневно госпитализируют около 1,7 тыс тяжелых и очень тяжелых больных COVID-19. "Это означает, что в основном это тяжелые или особо тяжелые больные, которые потом поступают в реанимацию, на ИВЛ и так далее", - пояснил мэр.

Кроме того, Собянин рассказал, что примерно 7 тыс предприятий в Москве отчитались о прохождении сотрудниками первого этапа вакцинации - первым компонентом

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии COVID-19 в Москве диагностировали у 1 418 134 человек. Справились с болезнью 1 214 731 житель столицы, умерли – 23 430.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 185 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлено 5 733 218 случаев заражения.